Обстріли житлових кварталів і не тільки: як окупанти "зомбують" людей на Донбасі

Фейк, через який Кремль може завдавати найбільше шкоди, сприяти ненависті та виправдовувати так звану “спецоперацію”, полягає в тому, щоб звинувачувати Київ в обстрілах Донецька , Луганська та інших окупованих населених пунктів. За допомогою сюжетів, знятих пропагандистами, більш поширеними ці фейки стали на початку грудня.

Фото: Донецька ОВА

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зараз Росія заявляє, що обстріли міст безпрецедентні, найбільші з 2014 року. При тому, що українська влада багато разів підкреслювала, що не має на меті налаштовувати проти себе жителів Донбасу. У свою чергу російський президент Володимир Путін 7 грудня у своїй промові з усмішкою заявив, яким гарним є результат “СВО”, особливо щодо захоплення територій України. Крім того, він згадав той самий улюблений наратив.

“Удари завдаються прямо по житлових кварталах. Ну не може про це ніхто не знати. Усі мовчать. Начебто нічого не відбувається. Це, звичайно, жахливо… З нашого боку може бути лише одна відповідь – послідовна боротьба за свої національні інтереси. Ми так і будемо робити”, – сказав Путін.

Тож Москва вирішила відігратися на людському горі, поширюючи маніпуляції з жертвами, пораненими і руйнуваннями. Деякі фейки виявляються доволі примітивними, однак, те, що росіяни транслюють для світової спільноти про “злочини України” дійсно може справляти враження. Таким самим меседжем є “8 років бомбили Донбас”, яке переважно впливає на громадян РФ.

Мільйони людей за кордоном, які не сильно розбираються в російсько-українському конфлікті, бачать в інтернеті відео, уривки сюжетів телеканалу RT, де Україну виставляють вбивцею цивільних. Орвелівська брехня в дії.

Військовий “журналіст” Євген Лінін на російському телебаченні нещодавно зізнавався в тому, які наміри має Росія. Зокрема, він сказав, що вони готові “йти до кордону з Польщею, і якщо буде наказ - то далі”. Таким чином завербувати намагаються саме жителів ОРДЛО, аби вони доєднувалися до армії й українці йшли гинути на війні проти інших українців.

Наприкінці 2016 року колишній ватажок “ЛНР” Валерій Болотов розповів в інтерв’ю, що обстріли Луганська здійснювали бойовики з батальйону “Заря”. Вони й інші люди влаштовували в місті диверсії. А ось пізніше Болотов загадково помер після куштування кави на “діловій зустрічі” в Москві. Ймовірно, що саме це його зізнання і стало причиною отруєння. Крім того, в мережі пізніше було опубліковано відео, де інший бойовик “ЛНР” Ліс розповів, що батальйон “Заря” справді брав участь в обстрілах Луганську.

До того ж пропагандисти звинувачують Україну у використанні в Донецьку протипіхотних мін “Лепесток”, які засипалися з РСЗВ. Насправді українські війська давно їх не мають у своєму арсеналі - їх було знищено по Женевській конвенції про заборону застосування протипіхотних мін.

З іншого боку, ще одними “несправностями” пропаганди стали факти того, що російські журналісти з'являлися на місцях руйнувань після обстрілу набагато швидше за місцеві ЗМІ. Про це, зокрема, повідомляли луганські медійники.

Врешті-решт, пропаганда затверджена в псевдореспубліках на офіційному рівні. У червні волонтери InformNapalm опублікували кілька документів, які підписали в “Міністерстві інформації ДНР”. Один з них містив у собі цілі інформаційних диверсій. Наприклад, потрібно було сформувати у місцевих жителів негативне ставлення до української армії і лояльне до російської. Інший же документ засвідчив безпосередні факти дезінформації. Серед них - введення українського командування в оману, провокації проведення службових розслідувань всередині силових відомств України, а також дезінформація про підготовку провокації з боку ЗСУ на своїй території із загибеллю цивільних і створенням приводу повномасштабного наступу.

Врешті-решт, подібна тактика у Кремля спрацьовує не вперше. Навіть схід Путіна на політичний олімп РФ супроводжувався підривами будинків у Буйнакську, Москві і Волгодонську, які пізніше відіграли свою роль у початку російсько-чеченської війни.