У США ухвалили закон про правосуддя для жертв воєнних злочинів

Це дозволить переслідувати воєнних злочинців у Штатах незалежно від місця, де зловмисники скоїли злочин.

Сенат США ухвалив закон про правосуддя для жертв воєнних злочинів (Justice for Victims of War Crimes Act).

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, це документ закладає "правову основу для притягнення до відповідальності усіх, хто скоїв воєнні злочини проти українського народу та виправляє наявні прогалини в американському законодавстві".

Костін зазначив, що закон дозволить переслідувати воєнних злочинців у Штатах незалежно від місця, де зловмисники скоїли злочин.

Також продовжено термін давності для воєнних злочинів, виявлених за роки після їх скоєння. Крім того, закон про правосуддя для жертв воєнних злочинів оновлює чинне американське законодавство, дозволяючи притягати до відповідальності громадян інших країн.

"Раніше за ці злочини до відповідальності могли бути притягнені виключно громадяни США", - зазначив Генпрокурор.

Костін додав, що шляхи притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини обговорював із американськими сенаторами під час свого візиту у вересні.

"Тепер ми певні, причетні до воєнних злочинів, скоєних в Україні, ніколи не матимуть безпечного притулку в США. Сподіваюся, скоро зможемо сказати, що вони не матимуть його ніде у світі. Працюємо над цим", - наголосив Генпрокурор.

Нагадаємо, за інформацією Офісу Генпрокурора, злочини окупантів та агресії Росії уже перевищили понад 70 тисяч.

Сербія ділитиметься з Україною досвідом щодо розслідування воєнних злочинів.