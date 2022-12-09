Злочини окупантів та агресії РФ уже перевищили понад 70 тисяч, — Костін

З початку війни окупанти вбили 8,5 тис. цивільних осіб. Понад 11,5 тис. цивільних — поранені. І це без урахування звірств, які чинили та чинить ворог на окупованих територіях, до яких ми ще не маємо фізичного доступу.

Про це під час конференції «Права людини за темних часів» заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

«Система міжнародного права переживає темні часи. Покликана захищати права людини, вона виявилася безсилою запобігти агресії Росії проти України. Агресії однієї держави — члена ООН — проти іншої. Щодня в прямому ефірі світ бачить сотні воєнних злочинів, які чинять російські збройні сили. Це повне нехтування правами людини... Загальна кількість злочинів, пов’язаних зі збройною агресією, вже перевищила 70 тис. Йдеться про воєнні злочини, геноцид, злочини агресії та національної безпеки, що коять зрадники та колаборанти. Це безпрецедентний виклик для українського та міжнародного правосуддя», — заявив він.

Костін повідомив, що наразі немає жодної статті Декларації прав та свобод ООН, яку б не порушила Росія.

«Все це свідчить, що міжнародне право потребує змін та вдосконалень. Ці зміни можуть розпочатися з України. Точніше, з повного забезпечення всеосяжної відповідальності всіх, причетних до агресії проти України та українського народу… Внаслідок агресії загинуло понад 8,5 тис. цивільних осіб. З яких — 443 дитини. Понад 11,5 тис. — поранено. І це без урахування звірств, які чинив та чинить ворог на окупованих територіях, до яких ми ще не маємо фізичного доступу. По ходу деокупації ми виявляємо один і той самий патерн — насильство як частина російської воєнної стратегії. В кожному звільненому місті та населеному пункті бачимо одне й те саме: катівні та масові поховання. На деокупованих територіях Харківщини, Донеччини та Херсонщині знайдені за останні місяці майже 1 тисяча тіл. 90% з них — цивільні. Багато з ознаками катувань: перелами, ампутації частин тіла, понівечені статеві органи, мотузки на шиї, зв’язані кінцівки тощо».

За його словами, виявлено 47 місць, де людей незаконно утримували та піддавали тортурам.

«Чоловіків, жінок і навіть дітей. Маємо 85 кримінальних проваджень, пов’язаних з порушеннями «зелених коридорів», які мали бути шляхом рятування та надією на життя. Прокурори та слідчі зафіксували 55 фактів обстрілів евакуаційних колон. Один з масштабніших стався поблизу села Кирилівна Харківської області 25 березня. Загинули 24 особи, з яких — 13 дітей та 1 вагітна жінка».

Органи правопорядку розслідують 2,5 тис. воєнних злочинів, вчинених проти дітей.

«Відомо понад 13 тис. примусово депортованих дітей. Але це лише офіційно встановлені факти. Реальна цифра може бути в десятки разів більшою. Їх вивозять до Росії та перевиховують в лапках за стандартами російської пропаганди».

З 24 лютого окупанти створили 27 фільтраційних таборів та в’язниць на тимчасово окупованих територіях та Росії. Проходження таких таборів завжди пов’язане з небезпекою.

«Сексуальне насильство фіксується на всіх звільнених територіях. Воно — масове та системне, масштабне. Росіяни використовують його як знаряддя війни та терору. Є приклади, коли командири давали накази безпосередньо підлеглим приводити жінок для «розваг». Серед постраждалих не лише жінки, є чоловіки, діти та літні люди. Наймолодшій — 4 роки, а найстаршій — 82. Загалом на сьогодні зафіксовано 146 випадків сексуального насильства. Але це лише верхівка айсберга цього прихованого злочину».

Він закликав створити міжнародний трибунал для притягнення вищого політичного керівництва Росії та усіх виконавців до відповідальності.

Нагадаємо, 8 грудня, через війну, яку Росія розв'язала в Україні, загинули п’ятеро мирних українців, двоє людей отримали поранення. Станом на 3 грудня понад 1295 дітей постраждали від російської агресії.