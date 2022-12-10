Росіяни тримають у Чорному морі 10 бойових кораблів

На Азові чергують два кораблі окупантів.

Станом на 10 грудня, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться десять російських кораблів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляють Військово-морські сили ЗС України.

В Азовському морі Росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.

Також у ВМС розповіли, що за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

- до Азовського моря – 29 кораблів, з них десять – рухались з протоки Босфор;

- до Чорного моря – 12 кораблів, з них дев’ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, нагадали у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, що 2 грудня командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа провів зустріч у режимі відеоконференції з командувачем 6-го флоту ВМС США віцеадміралом Томасом Іші.