У Маріуполі двоє підлітків знімали відео для тік-току і травмувалися через детонування снаряду

Обидва наразі перебувають у лікарні.

У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі пролунало два потужних вибухи. Внаслідок детонування снаряду двоє підлітків отримали травми.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Два потужні вибухи в Маріуполі. Перший о 9:00. Другий 9:40. в районі вул. Курчатова. Нажаль, сумна причина. Перший вибух - підлітки полізли знімати тік-ток на руїнах та здетонував снаряд. На щастя - живі, загрози життю немає, однак оба в лікарні з травмами. Просто дивом залишились живі. Другий вибух - ланцюгова реакція першого вибуху", - написав він.

Андрющенко наголосив, що Маріуполь залишається наднебезпечним містом з огляду на безпеку. Розмінування де-факто зупинено.

"У найкращому випадку бомби, снаряди та міни просто помарковано стрічками. Всі фото - свіжі. Так виглядає “безпека” окупованого Маріуполя. Російські бомби продовжують вбивати", - додав радник міського голови.

Нагадаємо, в Маріуполі російські окупанти щодня знищують щонайменше одну багатоповерхову житлову будівлю.