У Маріуполі окупанти щодня зносять щонайменше один будинок

У Маріуполі кожного дня російські окупанти знищують щонайменше одну багатоповерхову житлову будівлю.

Про це у Телеграм повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Загалом демонтували вже понад 30 будинків. Десятки тисяч маріупольців залишились без даху над головою.

"Для "переселення" окупанти виділили всього 500 квартир та 230 койко-місць в гуртожитках. Щоб отримати хоч якесь житло потрібно ставати в чергу. Всього надійшли 28 тис. заяв, але в чергу поставили лише 7,6 тисяч людей. Іншим просто відмовили", - написав радник мера.

Раніше повідомлялося, що в історичному центрі тимчасово захопленого Маріуполя російські військові зносять будинки позаминулого століття.

Нагадаємо, наразі місто майже на 90% зруйноване внаслідок ворожих обстрілів. Немає нормального постачання електрики, води, газу. Окрім того, російські загарбники зносять пошкоджені ними будинки, щоб приховати сліди своїх злочинів.