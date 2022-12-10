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У Маріуполі окупанти щодня зносять щонайменше один будинок

Загалом демонтували вже понад 30 будинків.

У Маріуполі окупанти щодня зносять щонайменше один будинок
Фото: Петро Андрющенко

У Маріуполі кожного дня російські окупанти знищують щонайменше одну багатоповерхову житлову будівлю.

Про це у Телеграм повідомив радник мера Петро Андрющенко. 

Загалом демонтували вже понад 30 будинків. Десятки тисяч маріупольців залишились без даху над головою.

"Для "переселення" окупанти виділили всього 500 квартир та 230 койко-місць в гуртожитках. Щоб отримати хоч якесь житло потрібно ставати в чергу. Всього надійшли 28 тис. заяв, але в чергу поставили лише 7,6 тисяч людей. Іншим просто відмовили", - написав радник мера.

Раніше повідомлялося, що в історичному центрі тимчасово захопленого Маріуполя російські військові зносять будинки позаминулого століття.

Нагадаємо, наразі місто майже на 90% зруйноване внаслідок ворожих обстрілів. Немає нормального постачання електрики, води, газу. Окрім того, російські загарбники зносять пошкоджені ними будинки, щоб приховати сліди своїх злочинів.

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