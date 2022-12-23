Росія вивела в Чорне море три ракетоносії, можливий загальний залп – 20 "калібрів", – Братчук

В Азовському морі заходяться два ворожі кораблі.

Росіяни вивели в Чорне море три кораблі з “калібрами”. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"У Чорному морі – три ворожих ракетоносії. Можливий загальний залп – 20 "калібрів"", – написав він у Telegram.

Раніше пресслужба Військово-морських сил ЗСУ повідомила, що станом на 10 ранку в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходилися дев'ять ворожих кораблів, один із них – носій крилатих ракет "калібр".

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться дев'ять ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "калібр" загальний залп становить – 4 ракети. В Азовському морі заходяться два ворожі кораблі. У Середземному морі - дев'ять ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп яких становить – 72 ракети", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 грудня повідомлялося, що в Чорному морі за добу не було жодного носія "калібрів".

Раніше в ОК "Південь" заявили, що Росія ракетними атаками намагається виснажити українську протиповітряну оборону.