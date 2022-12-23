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Суд відкрив справу про банкрутство "Азовсталі"

Підготовче засідання призначили на весну 2023. 

Суд відкрив справу про банкрутство "Азовсталі"
Фото: EPA/UPG

Господарський суд Запорізької області розпочав справу про банкрутство ПрАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" і призначив підготовче засідання на 20 березня 2023 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією компанії в системі розкриття НКЦПФР, ініціатором порушення справи про банкрутство є ПрАТ "Запоріжвогнетрив". Причина – захоплення та руйнування металургійного комбінату "Азовсталі", і як наслідок – неможливість виконання зобов'язань перед кредиторами.

Арбітражним керуючим суд призначив Олену Бугулян.

Раніше цей самий суд порушив справу про банкрутство ММК ім. Ілліча за позовом АКХЗ, призначивши підготовче засідання на 27 лютого 2023 року. Арбітражним керуючим призначено Олексія Сокола.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств, що розташовуються в Україні, Європі та США. Українські підприємства групи розміщуються переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють компанією.

Нагадаємо, раніше металургійна компанія "Метінвест" повідомила, що зазнала серйозних втрат через війну: деякі активи були частково або повністю знищені, а через блокаду морських портів підприємства не можуть доставити свою продукцію замовникам. 

Зараз понад 7 тис. співробітників групи перебувають у лавах української армії - це понад 10% співробітників, якщо не враховувати тих, хто залишився в окупованому Маріуполі.

Тим не менш, компанії вдалося зберегти виробництво на всіх активах, що залишилися під контролем, а також почати активно підтримувати ЗСУ.

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