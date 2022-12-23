Кауфман і Грановський намагались конспіруватися і використовували приміщення з захистом від прослуховування

Інформацію про незаконний вплив бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського на міську і обласну владу Одеси детективи Національного антикорупційного бюро отримали приблизно 1,5 роки тому. Цей вплив застосовувався для незаконного збагачення.

Про це керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський повідомив у інтервʼю ZN.UA.

"Детективи почали розробку і здобули докази, які, на нашу думку, доводять, що ці особи фактично впливали на ухвалення всіх рішень місцевої влади й активно цим впливом користувались. Я, мабуть, із вами погоджуся, що в кожному з регіонів є свої більш чи менш впливові гравці, але інформації про те, що хтось настільки, як в Одесі, «монополізував» місцеву владу, у нас немає", – зазначив він.

Крім того, НАБУ розслідує ще одну справу про злочинне угруповання Володимира Галантерника та ще декілька справ.

"На нашу думку, ми зібрали достатньо доказів для притягнення до відповідальності топ-посадовців місцевого самоврядування за виявлені факти корупції. Але ви, мабуть, знаєте, що на момент, наприклад, скерування до суду так званої справи заводу «Краян» за обвинуваченням чинного мера Одеси та інших посадовців, ВАКС ще не був створений. Тому ми скерували справу до місцевого суду (Малиновського районного суду м. Одеси. – І.В.), який розглядав її «стахановськими» темпами і виправдав наших обвинувачуваних. Мабуть, це теж не той сигнал, який сприяє тому, щоб інші люди не мали бажання займатися подібними речами. Але цей виправдувальний вирок у подальшому був скасований, зараз ця справа розглядається у Вищому антикорупційному суді. Сподіваюся, що ВАКС прийме законне рішення", – зазначив керівник головного підрозділу детективів НАБУ.

Він підтвердив, що підозрювані Кауфман і Грановський намагалися максимально конспіруватись, у них були спеціальні приміщення, обладнані захистом від прослуховування. Там вони проводили найважливіші наради та зустрічі. Це свідчить про те, що вживалися заходи для того, щоб не бути задокументованими правоохоронними органами. За даними журналістів, вони свої справи обговорювали в бункері.

Стосовно мера Одеси Геннадія Труханова він додав, що якщо підтвердиться, що особа вчинила злочин, то вона повинна за це відповідати, і відповість. А якщо не підтвердиться, то мають бути зняті всі обвинувачення.

"Загалом, у нас зараз багато проваджень по Одесі, які стосуються різних схем. Детективи також постійно моніторять, чи застосовуються аналогічні схеми в інших регіонах", – зазначив він.

Нагадаємо, на початку грудня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі, затриманим напередодні. Серед них – бізнесмени Кауфман і Грановський. Відомому одеському бізнесмену-співорганізатору злочинної організації повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Аналогічну підозру отримав і народний депутат України IV скликання – співорганізатор злочинної організації – Грановський.

Крім того, довіреній особі-співучаснику злочинної організації повідомлено про підозру за ч. 2. ст. 255, ч. 3 ст. 369 КК України. Слідство встановило, що восени 2021 року після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова.

За даними слідства, ця злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом.