"Довгі РУКи ТрО": "Повернись живим" планує забезпечити всі бригади тероборони розвідувально-ударними комплексами

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" планує закупити всім бригадам Тероборони розвідувально-ударні комплекси (РУК).

Для цього 24 грудня запускають проєкт "Довгі РУКи ТрО". Його вартість - 333 млн грн.

У кожну з бригад ТрО планується придбати:

мінометів калібру 120-мм — 6 шт;

прохідних пікапів — 3 шт;

радіостанцій Motorola — 14 шт;

приладів нічного бачення (ПНБ) — 9 шт;

квадрокоптерів DJI Mavic 3 p + додаткові батареї — 3 шт;

Starlink — 3 шт;

планшетів із ГРК «Armor» + карти пам’яті та чохли — 8 шт;

ДБЖ (1 кВ) — 3 шт;

інвенторних генераторів (1,6 кВ) — 3 шт;

біноклів із сіткою та компасом — 3 шт.

Як зазначили у фонді, проєкт "Довгі РУКи ТрО" полягає у створенні в усіх бригадах Тероборони розвідувально-ударних комплексів (РУК) зі 120-мм мінометами.

"У ТрО є міномети, але калібру 82-мм, які мають, зокрема, меншу дальність. Зараз тероборонівцям просто нічим добряче вдарити по ворогу, тому вони залежать від тих, хто стоїть поруч. А ті, хто стоять поруч, часто не можуть одночасно стріляти, прикриваючи свій фланг, і фланг сусідів", - наголошують у "Повернись живим".

"Довгі РУКи ТрО" дозолить створити у всіх бригадах спеціальні мінометні батареї. Нагадаємо, фонд “Повернись живим” разом із волонтером та блогером Ігорем Лаченковим та іншими благодійниками зібрали більше 230 млн гривень на секретний проєкт “Black box”.

Також волонтери придбали для миколаївських десантників дрони й резервне живлення на понад 2,5 млн грн.