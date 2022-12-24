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Путін став більше турбуватися про свою популярність та імідж у Росії, - ISW

При цьому Кремль посилює цензуру, аби вгамувати занепокоєння росіян через збільшення чисельності росармії та нову хвилю мобілізації. 

Путін став більше турбуватися про свою популярність та імідж у Росії, - ISW
Фото: EPA/UPG

Частіша поява президента РФ Володимира Путіна на публіці може свідчити про те, що він став більше турбуватися про свою популярність та імідж у Росії перед виборами.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Останніми днями в Путіна побільшало виступів у російських містах. Також почастішали його розпливчасті заяви про вторгнення Росії в Україну. При цьому в перші десять місяців війни президент країни-агресора фактично не проявляв публічну активність за межами Кремля.

До прикладу, 23 грудня Путін відвідав Конструкторське бюро приладобудування в Тульській області (підприємство з виробництва озброєнь) і, як повідомляється, того ж дня планував відвідати машинобудівний завод "Уралвагонзавод" у Нижньому Тагілі. Щоправда, в Тагілі захід скасували в останній момент.

В ISW вважають, що виступи, ймовірно, є частиною зусиль Кремля показати Путіна як лідера у воєнний період для держави та відновити домінування у внутрішньому інформаційному просторі.

При цьому Кремль посилює цензуру, аби вгамувати занепокоєння росіян через збільшення чисельності росармії та нову хвилю мобілізації. Так, адміністрація президента РФ надіслала розпорядження державним ЗМІ висвітлювати тему мобілізації в Росії, зазначили в ISW.

Аналітики Інституту зауважили, що таким чином Путін намагається створити сприятливі умови в інформаційному просторі РФ напередодні наступних президентських виборів на початку 2024 року.

Нагадаємо, 19 грудня в Мінську відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і очільника РФ Володимира Путіна. Вони домовилися про поглиблення співробітництва (зокрема, в оборонній сфері) між обома державами.

Днями Путін начебто відвідав "обʼєднаний штаб родів військ, задіяних у СВО". Припускають, що насправді відео знімали в штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

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