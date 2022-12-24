Натяжні стелі для кожного

Натяжні стелі – це сучасно, стильно та естетично. Не зважаючи на те, що коштує таке оформлення стельового простору дещо дорожче, від більш звичних варіантів, вони стають дедалі популярнішими в Україні. Вирішили замовити встановлення натяжної стелі? Аби дізнатися всіх подробиць, запрошуємо на сторінку http://stelyaua.com.ua/. А ми поки що розповімо про головні переваги та недоліки натяжних стель.

Переваги натяжних стель

У світі інтер’єрного дизайну щороку з’являються нові ідеї, але ключові тенденції завжди залишаються однаковими: комфорт, багатофункціональність та естетична довершеність. Саме цьому натяжні стелі обирають все частіше і частіше. Адже комусь потрібно приховати недоліки базової стелі та інженерні комунікації, а комусь – навіть у невеличкому приміщенні створити оригінальний дизайн із застосуванням світлодіодних локальних світильників. Саме сучасні натяжні стелі допоможуть вирішити будь-які проблеми та втілити найсміливіші креативні ідеї.

Серед найважливіших переваг натяжних стель:

● надзвичайно тривалий термін використання – до 20 років без ремонту;

● міцність полотна та стійкість до ушкоджень;

● високі показники стійкості до вологи у стель з ПВХ плівки – навіть у разі затоплення вони здатні втримати великий обсяг води;

● екологічна безпека – натяжна стеля не виділяє у повітря токсичних речовин, що підтверджується спеціальними сертифікатами;

● простий догляд;

● короткий термін та досить простий монтаж – за умов наявності спеціального обладнання та професійних навичок;

● можливість приховати дефекти або комунікації.

Особливості, про які потрібно знати

Перш за все, потрібно розуміти, що натяжна стеля неминуче зменшує висоту приміщення – мінімум, на 4 см. Окрім цього: існують також інші обмеження:

● плівкові стелі не рекомендують встановлювати в неопалюваних приміщеннях, щоправда, така проблема вирішується встановленням сатинової натяжної стелі, що не постраждає від перепаду температур;

● стелі з ПВХ потрібно берегти від пошкодження гострими предметами;

● безшовні стелі з тканини не здатні витримати великий обсяг води при затопленні;

● важливо відразу вирішити кількість та розташування елементів освітлення – після завершення монтажу встановити нові світильники неможливо.

Вирішили встановити натяжні стелі у своїй оселі, офісі або торговому приміщенні? Неодмінно проконсультуйтеся зі спеціалістом та оберіть оптимальний варіант, що відповідатиме вашим вимогам.