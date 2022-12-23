Завтра, 24 грудня, в Києві пройде мирна акція на підтримку полонених бійців полку "Азов".

Про це повідомило ГО “Жінки зі сталі”.

Рідні та близькі полонених росіянами азовців хочуть закликати весь світ згадати про Героїв "Азову" та помолитися за них.

“Кожного дня ми маємо згадувати про велику ціну, що заплатили захисники “Азовсталі”, аби ми могли в вільній Україні зустрічати Різдво разом сі своїми родинами”, - наголосили організатори акції.

Мирна акція "Полк Азов: Різдво в полоні" відбудеться в суботу 24 грудня, о 14:00, на Софійській площі.

Нагадаємо, майже 94 мільйони гривень зібрали від продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності". Кошти підуть на придбання дев'яти безпілотників у перший в світі флот морських дронів.