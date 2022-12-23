Поліція ексгумувала на Харківщині тіло вбитого росіянами чоловіка

Працівники поліції ексгумували тіло чоловіка, який отримав смертельні осколкові поранення від російського обстрілу Харківщини.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що 43-річний мешканець с.Петропавлівка Куп’янського району Харківської області під час обстрілу росіянами 19 вересня перебував на вулиці. Загиблого поховали на місцевому кладовищі.

Ексгумоване тіло було направлене поліцейськими на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

За фактом загибелі чоловіка відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Нагадаємо, поліція ексгумувала тіла матері та сина, що загинули на території власного домоволодіння 15 березня внаслідок ворожого обстрілу у селі Руська Лозова Харківської області.