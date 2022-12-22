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Поліція ексгумувала тіла вбитих під час обстрілу росіянами Харківщини матері та сина

Тіла направили на експертизу.

Поліція ексгумувала тіла вбитих під час обстрілу росіянами Харківщини матері та сина
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Поліція ексгумувала тіла матері та сина, що загинули на території власного домоволодіння 15 березня внаслідок ворожого обстрілу у селі Руська Лозова Харківської області

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Загиблій жінці було 77 років, чоловіку - 61 рік. Вони були поховані місцевими мешканцями на території власного домоволодіння.

Для встановлення причини смерті рештки загиблих направлені на судово-медичну експертизу.

Правоохоронці відкрили кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

Як раніше повідомлялось, поліція Харківської області отримала найсучасніші ДНК-лабораторії від благодійників. Вони допоможуть прискорити проведення ДНК-експертиз, зокрема ексгумованих тіл.

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