Харківщина отримала 19 потужних генераторів від Говарда Баффета

Для Харківської поліції надано чотири сучасних мобільних ДНК-лабораторії.

Харківська область отримала 19 потужних генераторів від американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффета.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що у комплекті гуманітарної допомоги, яку отримала Харківщина – партія потужної електрогенеруючої техніки і обладнання для сервісного обслуговування дизельної техніки.

Генератори забезпечуватимуть роботу об’єктів критичної та соціальної інфраструктури в регіоні під час відключень електроенергії, які виникають в результаті збройної агресії РФ.

“Крім того, від американських друзів Харківська поліція отримала 4 сучасні мобільні ДНК-лабораторії ANDE 6C та 300 чіпів до них, які усього лише за 100 хвилин проводять аналіз ДНК зразків, та зберігають їх, як на флешку”, – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, 370 генераторів передали з Німеччини на Дніпропетровщину.