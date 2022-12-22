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​370 генераторів передали з Німеччини на Дніпропетровщину

Сьогодні в область доставили першу партію допомоги.

​370 генераторів передали з Німеччини на Дніпропетровщину
Фото: Facebook/Валентин Резніченко

На Дніпропетровщину доставили партію генераторів із Німеччини.

Як розповів керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, 370 установок передала федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія.

22 грудня в область доставили 264 генератори. Решту привезуть наступного тижня.

Генератори розподілять між громадами, встановлюватимуть генератори у пунктах незламності, лікарнях та соціальних установах.

Фото: Facebook/Валентин Резніченко

Фото: Facebook/Валентин Резніченко

Нагадаємо, уряд Грузії виділив на придбання генераторів для України 1,5 мільйона ларі (близько 562 тис. доларів).

Тим часом в Україні зростає кількість отруєнь чадним газом внаслідок необережного використання альтернативних джерел електроенергії. У листопаді було зафіксовано близько 370 випадків, в перший тиждень грудня – 100 випадків.

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