Окупанти провели чергову серію фільтраційних рейдів у Генічеському районі, - Соболевський

При цьому окупанти почали поводити себе агресивніше.

Днями окупанти провели серію фільтраційних рейдів у Генічеському районі Херсонської області.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

“За свідченнями місцевих жителів, поведінка орків була набагато агресивнішою, ніж зазвичай. Окупаційні війська, що утримують лівобережну частину Херсонщини, мають наростаючі проблеми з бойовим духом та дисципліною”, - написав Соболевський.

За його словами, наявність алкоголю при обшуках цікавила окупантів набагато більше, ніж зброя.

Нагадаємо, окупанти запланували на 22 грудня "евакуацію" людей із Каховки та Нової Каховки Херсонської області.

Раніше у Каховському районі Херсонської області російські військові зі складу вивезли 1 100 тонн зерна. Поліція відкрила кримінальну справу.

Також нагадаємо, у Херсоні й області з міркувань безпеки оновили адреси центрів гуманітарної допомоги.