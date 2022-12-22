Держприкордонслужба встановила, що віцепремʼєр РФ Рогозін незаконно перетнув український кордон

Державна прикордонна служба встановила, що колишній голова "Роскосмосу" і колишній віцепремʼєр Росії Дмитро Рогозін незаконно перетнув український кордон і зараз перебуває на тимчасово окупованій Росією території.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ в Телеграм.

"Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його «передали» під час святкування ним дня народження небайдужі товариші", – зазначили в повідомленні.

ДПСУ вкотре закликає росіян не порушувати українське законодавство, адже відповідальність обов’язково настане.

Нагадаємо, вчора Рогозін заявив, що його було поранено під час перебування в окупованому Донецьку разом із так званим головою так званого уряду терористичної "ДНР".