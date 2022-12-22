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Держприкордонслужба встановила, що віцепремʼєр РФ Рогозін незаконно перетнув український кордон

Прикордонники кажуть, що "протокол" порушнику передали небайдужі товариші. 

Держприкордонслужба встановила, що віцепремʼєр РФ Рогозін незаконно перетнув український кордон
Рогозін

Державна прикордонна служба встановила, що колишній голова "Роскосмосу" і колишній віцепремʼєр Росії Дмитро Рогозін незаконно перетнув український кордон і зараз перебуває на тимчасово окупованій Росією території. 

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ в Телеграм. 

"Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його «передали» під час святкування ним дня народження небайдужі товариші", – зазначили в повідомленні. 

ДПСУ вкотре закликає росіян не порушувати українське законодавство, адже відповідальність обов’язково настане.

Нагадаємо, вчора Рогозін заявив, що його було поранено під час перебування в окупованому Донецьку разом із так званим головою так званого уряду терористичної "ДНР".

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