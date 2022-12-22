Литва передала трансформатори для Чернігівщини

Литва передала трансформатори для Чернігівської області.

Про це повідомило посольство Литви в Україні.

У Чернігівській області Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас взяв участь у церемонії передачі АТ «Чернігівобленерго» гуманітарної допомоги (трансформаторів).

Загалом для відновлення енергосистеми України Литва планує передати 252 трансформатори.

Сьогодні у Чернігівській області Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас взяв участь у церемонії передачі АТ «Чернігівобленерго» гуманітарної допомоги (трансформаторів). Загалом для відновлення енергосистеми України Литва планує передати 252 трансформатори pic.twitter.com/OzBltEqQCT — LTembassyUA (@LTembassyUA) December 21, 2022

Нагадаємо, Євросоюз працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою, та рештою Європи. Також Євросоюз надсилає до України мільйони енергозберігаючих лампочок.