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Литва передала трансформатори для Чернігівщини

Загалом Литва планує передати 252 трансформатори.

Литва передала трансформатори для Чернігівщини
Фото: Посольство Литви в Україні

Литва передала трансформатори для Чернігівської області. 

Про це повідомило посольство Литви в Україні.

У Чернігівській області Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас взяв участь у церемонії передачі АТ «Чернігівобленерго» гуманітарної допомоги (трансформаторів). 

Загалом для відновлення енергосистеми України Литва планує передати 252 трансформатори.

Нагадаємо, Євросоюз працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою, та рештою Європи. Також Євросоюз надсилає до України мільйони енергозберігаючих лампочок.

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