Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
"Ми просто зобовʼязані перерізати логістику ворогу", – керівник СБУ про Кримський міст
"Ми просто зобовʼязані перерізати логістику ворогу", – керівник СБУ про Кримський міст
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Росіяни збили свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі
Росіяни збили свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі
ГоловнаСуспільствоВійна

Над Миколаївщиною українські військові збили ракету Х-59

Ракета була випущена з літака Су-35 з напрямку Чорного моря.

Над Миколаївщиною українські військові збили ракету Х-59
Фото: ОК "Південь"

В ніч на четвер, 22 грудня, над Миколаївською областю українські військові збили ракету Х-59. 

Про це повідомило ОК "Південь". 

“Вночі ворог спрямував ракетний удар в нашій зоні відповідальності з напрямку Чорного моря”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог з літака Су-35 випустив ракету Х-59, яку силами протиповітряної оборони було збито над Миколаївщиною.

Нагадаємо, протягом середи, 21 грудня, російська армія тричі била артилерією по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади. Поранено трьох людей, зокрема 10-річного хлопчика.

Також зазначимо, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 22 грудня орієнтовно склали 100 400 осіб. 660 окупантів ворог втратив за минулу добу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також