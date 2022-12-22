Над Миколаївщиною українські військові збили ракету Х-59

Ракета була випущена з літака Су-35 з напрямку Чорного моря.

В ніч на четвер, 22 грудня, над Миколаївською областю українські військові збили ракету Х-59.

Про це повідомило ОК "Південь".

“Вночі ворог спрямував ракетний удар в нашій зоні відповідальності з напрямку Чорного моря”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог з літака Су-35 випустив ракету Х-59, яку силами протиповітряної оборони було збито над Миколаївщиною.

Нагадаємо, протягом середи, 21 грудня, російська армія тричі била артилерією по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади. Поранено трьох людей, зокрема 10-річного хлопчика.

Також зазначимо, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 22 грудня орієнтовно склали 100 400 осіб. 660 окупантів ворог втратив за минулу добу.