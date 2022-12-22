У Києві хвойні дерева обробляють репелентами, щоб убезпечити їх від незаконної вирубки.

Про це повідомляє КО "Київзеленбуд".

“Щорічно напередодні новорічно-різдвяних свят молоді ялинки, сосни, туї, ялівці та кипариси у парках і скверах столиці обробляють спеціальними речовинами – репелентами. Таким чином районні КП УЗН намагаються вберегти рослини від рук крадіїв. Репеленти у теплому приміщення виділяють різкий неприємний запах, що ніяк не додає святкового настрою”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за кожне незаконно зрубане дерево злодіям доведеться сплатити штраф залежно від розміру дерева: у лісах – від 599 грн до 2709 грн, у межах міста та інших населених пунктів – від 1152 грн до 1852 грн, у межах територій та об’єктів ПЗФ – від 908 грн до 4132 грн. Також за подібні злочини передбачена адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, у День Святого Миколая засвітили “Ялинку незламності” на Софійській площі у Києві.

Раніше повідомлялось, що на Сумщині посадовця лісгоспа викрили на вимаганні хабаря за дешеві ялинки. Посадовець вимагав 4 тис. доларів за відпуск дерев за заниженою вартістю.