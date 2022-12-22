Окупанти знущаються над українськими полоненими, возячі їх на фейкові обміни, - Лубінець

Окупанти знущаються над українськими полоненими, возячи їх на фейкові обміни.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці омбудсмена Дмитра Лубінця у Telegram.

“Українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур. Наголошуємо, що Україна не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін!” - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна постійно порушує питання щодо поводження з українськими полоненими на міжнародному рівні. Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. Про це свідчать і ті, хто повернувся з полону.

Нагадаємо, Мінреінтеграції виплатить по 100 тисяч гривень ще 474 звільненим з російського полону та 173 особам, які незаконно утримуються РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повернула з російського полону 1331 військових.