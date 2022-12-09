​Україна вже повернула 1331 військових з російського полону, - Зеленський

Держава буде робити все для повернення усіх українців - дітей, дорослих, військовополонених, політв’язнів, - які силою утримуються на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Про це під час конференції «Права людини за темних часів» заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нам вже вдалося повернути 1331 українських воїнів. І я дуже пишаюся цим результатом нашої держави. Це захист наших людей, де вони б не були. Ми повинні повертати усіх. Це наш обов’язок", - сказав він він.

Президент наголосив, що наразі Україна не бачить рішучості та допомоги у цьому процесі від міжнародного комітету «Червоного Хреста».

"Тому ми маємо шукати та знаходити нові формати, нових людей у нових реаліях. Нові формати взаємодії, нові лінії співпраці. Можливо, саме ця система омбудсменів та міжнародний компонент співпраці в цій системі зможе наблизити до бажаного результату — до повернення до свого дому усіх українців: дітей, дорослих, військовополонених, політв’язнів, які силою утримуються на території РФ та тимчасово окупованих територіях нашої держави", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 6 грудня відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя.