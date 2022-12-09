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Росія втратила ще 310 окупантів, – Генштаб

Загальні втрати – понад 93 000. 

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 9 грудня орієнтовно склали 93 390 осіб. За добу захисники ліквідували +310 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.

Інші втрати:

  • танків – 2937 (+0)
  • бойових броньованих машин – 5912 (+1) 
  • артилерійських систем – 1926 (+1)
  • РСЗВ – 395 (+0) 
  • засоби ППО – 211 (+0)
  • літаків – 281 (+0)
  • гелікоптерів – 264 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0)
  • крилаті ракети – 592 (+0)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3)
  • спеціальна техніка – 164 (+0).

Нагадаємо, унаслідок вибухів на російському аеродромі "Енгельс", що відбулися 5 грудня на відстані 700 кілометрів від України, були пошкоджені два бомбардувальники. Західні ЗМІ з посиланням на джерела писали, що ударів було завдано з безпілотників, які вилетіли з України. За даними журналістів Politico, це були модернізовані безпілотники, що залишилися з радянських часів. 

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