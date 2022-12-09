Росія втратила ще 310 окупантів, – Генштаб

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.
Інші втрати:
- танків – 2937 (+0)
- бойових броньованих машин – 5912 (+1)
- артилерійських систем – 1926 (+1)
- РСЗВ – 395 (+0)
- засоби ППО – 211 (+0)
- літаків – 281 (+0)
- гелікоптерів – 264 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0)
- крилаті ракети – 592 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3)
- спеціальна техніка – 164 (+0).
Нагадаємо, унаслідок вибухів на російському аеродромі "Енгельс", що відбулися 5 грудня на відстані 700 кілометрів від України, були пошкоджені два бомбардувальники. Західні ЗМІ з посиланням на джерела писали, що ударів було завдано з безпілотників, які вилетіли з України. За даними журналістів Politico, це були модернізовані безпілотники, що залишилися з радянських часів.