Росія втратила ще 310 окупантів, – Генштаб

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 9 грудня орієнтовно склали 93 390 осіб. За добу захисники ліквідували +310 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.

Інші втрати:

танків – 2937 (+0)

бойових броньованих машин – 5912 (+1)

артилерійських систем – 1926 (+1)

РСЗВ – 395 (+0)

засоби ППО – 211 (+0)

літаків – 281 (+0)

гелікоптерів – 264 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0)

крилаті ракети – 592 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3)

спеціальна техніка – 164 (+0).

Нагадаємо, унаслідок вибухів на російському аеродромі "Енгельс", що відбулися 5 грудня на відстані 700 кілометрів від України, були пошкоджені два бомбардувальники. Західні ЗМІ з посиланням на джерела писали, що ударів було завдано з безпілотників, які вилетіли з України. За даними журналістів Politico, це були модернізовані безпілотники, що залишилися з радянських часів.