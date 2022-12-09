Ворог обстріляв дві громади Миколаївщини: пошкоджені будинки, об’єкти інфраструктури, автомобілі

Загиблих і поранених немає.

Минулої доби ворог завдав ударів по Куцурубській і Очаківській громаді Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Згідно з повідомленням, 8 грудня, орієнтовно о 13:12 артилерійського удару зазнав населений пункт Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає.

“Також вчора о 13:10, 13:22, 13:45, 15:04 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту та акваторії Очаківської громади. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, господарські споруди, автівку, житлові будинки, серед них – один багатоповерховий. Люди не постраждали”, – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Миколаївщини виявлено тіла трьох мирних мешканців.