Поліцейські Хмельниччини повідомили про підозру організатору уникнення мобілізації.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Колишній депутат однієї з районних рад області за винагороду обіцяв “вплинути” на рішення посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Вартість послуги становила 6 000 доларів, що еквівалентно майже чверті мільйона гривень.

Фото: Національна поліція

У “вартість” входило виготовлення фіктивних документів щодо непридатності до проходження військової служби.

“Організатор сподівався забезпечити потрібне рішення шляхом впливу на посадових осіб одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки”, – йдеться у повідомленні.

Наприкінці листопада чоловіка викрили під час одержання грошей. 7 грудня за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили схему незаконного переправлення війсковозобов'язаних через держкордон.