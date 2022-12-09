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На Хмельниччині викрили організатора уникнення мобілізації за майже чверть млн грн

“Вартість” включала виготовлення фіктивних документів щодо непридатності до проходження військової служби.

На Хмельниччині викрили організатора уникнення мобілізації за майже чверть млн грн
Фото: Національна поліція

Поліцейські Хмельниччини повідомили про підозру організатору уникнення мобілізації.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Колишній депутат однієї з районних рад області за винагороду обіцяв “вплинути” на рішення посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Вартість послуги становила 6 000 доларів, що еквівалентно майже чверті мільйона гривень. 

Фото: Національна поліція
У “вартість” входило виготовлення фіктивних документів щодо непридатності до проходження військової служби.

“Організатор сподівався забезпечити потрібне рішення шляхом впливу на посадових осіб одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки”, – йдеться у повідомленні.

Наприкінці листопада чоловіка викрили під час одержання грошей. 7 грудня за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці викрили схему незаконного переправлення війсковозобов'язаних через держкордон.

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