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США надішлють Україні новий пакет оборонної допомоги на $275 млн, – Reuters

У нього може увійти зброя проти безпілотників та ракети HIMARS.

США надішлють Україні новий пакет оборонної допомоги на $275 млн, – Reuters
РСЗВ HIMARS в Україні.
Фото: defence-ua.com

Сполучені Штати готуються направити Україні новий пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів, про який можуть оголосити вже у п’ятницю, 9 грудня.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що у нього може увійти зброя проти безпілотників та засоби для посилення протиповітряної оборони.

Очікується, що Пентагон також надішле ракети для пускових установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) виробництва компанії “Lockheed Martin Corp”, 155-мм боєприпаси, військові автомобілі “Humvee” та генератори.

Цей пакет військової допомоги виділяється у межах програми “Presidential Drawdown Authority” (PDA), у межах якої президент США може надавати зброю без додаткової згоди Конгресу.

Нагадаємо, раніше Вашингтон оголосив, що надсилає чотири системи протиповітряної оборони малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger, виготовлені “Raytheon Technologies Corp”, і ракети-перехоплювачі HAWK.

Союзники США також надсилають системи ППО.

З початку війни Сполучені Штати направили Києву безпекову допомогу на суму близько 19,1 мільярда доларів.

Окрім того, законодавці США погодилися надати Україні щонайменше $800 млн додаткової безпекової допомоги наступного року

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