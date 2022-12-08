Головне за день. Четвер, 8 грудня

Бої на Куп’янському напрямку, підготовка окупантами провокації на ЗАЕС, розслідування LB.ua щодо незаконних поховань у Харкові, заочний арешт екс-голови НБУ. Яким запам’ятається 288-й день повномасштабної війни.

На Харківщині після масштабного контрнаступу Збройних сил України восени змінилася лінія фронту. Найважчим є Куп’янський напрямок, однак загрози наступу з боку росіян наразі немає.

"У нас лінія фронту змістилася, і основний гарячий напрямок зараз Куп’янський. Там, нагадаю, під окупацією ще перебувають 29 населених пунктів. На Куп’янському напрямку ведуться активні бойові дії. Наші Збройні сили позиції тримають. Жодних загроз щодо можливого наступу ми не бачимо", - сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

При цьому він зазначив, що в цьому районі від постійних ворожих обстрілів потерпає місцеве населення.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 5 пунктів управління, 8 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.

Противник завдав 2 ракетних та 3 авіаційних ударів, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 8 грудня – в новині.

На територію захопленої Запорізької атомної електростанції окупанти вчора завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) “Град”.

Згідно з повідомленням Енергоатома, зброю загарбники розмістили біля енергоблока №6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. У цьому місці раніше будували деякі “захисні споруди” в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.

В Енергоатомі вважають, що найбільш вірогідна провокація, що готується – обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками “Град” безпосередньо з майданчику ЗАЕС. Зазначається, що росіяни можуть користуватися “прикриттям” енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива.

Більше інформації – в новині.

Щонайменше 11 000 українських дітей були викрадені окупантами і вивезені до Росії. Там їх намагаються незаконно всиновити.

Під час повномасштабної війни ворог також знищив 45 тисяч будинків і ще десятки тисяч об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема знищено 1,5 тисячі закладів для дітей, повідомив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов під час дискусії у Вашингтоні "Кримінальне переслідування за злочин агресії, скоєний в Україні".

"Звірства, які фіксують наші судові експерти, вражають. Я справді не хочу навіть переказувати вам весь цей жах, який ми бачимо, коли ексгумуємо тіла скривдженого, закатованого, а потім вбитого цивільного населення, жінок і дітей. І виявляємо ми такі страшні знахідки щоразу, коли звільняємо новий населений пункт. Для агресора не мають значення ані міжнародні конвенції, ані навіть звичаї війни. Вони не вміють добре воювати, вони добре вміють сіяти кривавий терор. І його потрібно зупинити. Раз і назавжди. В ім’я всіх безневинно вбитих українців та в ім’я глобальної безпеки в світі", – закликав він.

Смирнов наголосив, що в цих злочинах є декілька винуватих. З одного боку – виконавець, російський солдат, який прийшов на українську землю вбивати, або оператор пускової установки російської ракети. А з іншого – ті люди, що вчинили ключовий, первісний злочин – злочин агресії.

Для притягнення їх до відповідальності Україна потребує допомоги. Єдиним, безальтернативним та ефективним механізмом притягнення до відповідальності за злочин агресії Росії проти України є створення спеціального міжнародного трибуналу.

Детальніше – в нашій новині.

У Харкові 7 грудня перепоховали Романа Сімонка, бійця Харківської ТрО, який загинув під час ракетного обстрілу будівлі обласної адміністрації 1 березня.

З історії Романа почалося журналістське розслідування LB.ua щодо незаконних поховань на 124-му секторі харківського міського кладовища №18, де 1220 людей поховано без трун, у мішках.

"Саме завдяки таким людям, як Роман, окупанти не змогли зайти до міста. У ті дні, коли російські диверсанти проривалися у Харків, ми тримали Штаб оборони. Я радий, що міська влада визнала свою помилку і Роман тепер похований на Алеї Слави", – сказав під час похорону побратим Сімонка Олександр Асєєв, який і надав поштовху цій справі.

Про те, що показало перепоховання Романа Сімонка, а також як батьки Романа шукали тіло сина, і що було далі – в нашій новині. Додамо, що 21 вересня Харківська обласна прокуратура внесла в ЄРДР два кримінальні провадження: за статтями КПК 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) та 367 (службова недбалість). У справі триває слідство.

Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП), розташованих у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях.

Встановлено зокрема, що під час захоплення Херсону місцевий архімандрит – настоятель Успенського собору був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. За декілька днів до звільнення міста священник у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих районів півдня України.

“На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених рашистами з будинку почесного консулу Литовської Республіки під час окупації Херсону”, – розповіли в СБУ. Також було знайдено перепустки, виписані на ім’я “федерального советника военно-гражданской администрации РФ” та російські паспорти місцевих священників, отримані цього року, під час окупації Херсону росіянами.

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Про інші знахідки – в нашій новині.

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка.

Про це Шевченко повідомив у фейбуці, поскаржившись, що йому не дали взяти участь у засіданні в форматі відеозв'язку.

Він також додав, що отримавши повний текст сьогоднішньої ухвали, подасть апеляцію.

У коментарі LB.ua Шевченко заявляв, що не переховується від слідства та повідомив слідчі органи про місце свого перебування. Він також вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства.

Подробиці – в новині.

Американська зірка баскетболу Брітни Грінер була звільнена з російського ув'язнення в рамках обміну в’язнями на засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута.

Про звільнення Брітні Грінер повідомив зокрема президент США Джо Байден.

"Вона в безпеці. Вона в літаку. Вона прямує додому", – написав він у Twitter.

Грінер була засуджена в Росії за перевезення наркотиків.

Віктор Бут на прізвисько “Торговець смертю” – колишній радянський військовий, який відбуває 25-річний термін ув’язнення в США. Його звинувачують у змові з метою вбивства американців, придбанні та експорті зенітних ракет і наданні матеріальної підтримки терористичним організаціям. Москва засудила його вирок у 2012 році як “безпідставний і упереджений”. Сам Бут стверджував, що він невинний.

Обмін, який стався, - дуже гучна подія, про яку ще довго говоритимуть.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!