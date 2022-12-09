Профільний комітет Ради підтримав заборону УПЦ МП в Україні

Згідно з законопроєктом, використовувати у своїй назві слова "православний" має право лише організація, підлегла Православній Церкві України.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув низку законопроєктів у сфері релігії та свободи совісті.

Про це повідомляє пресслужба Комітету.

Сьогодні, 9 грудня, на своєму засіданні Комітет розглянув та підтримав проєкт Закону про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій (№ 8221), який має на меті повністю заборонити діяльність РПЦ та її структур на території України.

Законопроєкт представив перший автор проєкту, голова підкомітету з питань культурної політики Микола Княжицький.

Так, документ встановлює заборону діяльності на території України російської православної церкви та її підрозділів; передбачає, що всі правочини, пов’язані з використанням майна (оренда, лізинг тощо), припиняються достроково; встановлює особливості найменування релігійних організацій.

Зокрема, використовувати у своїй назві слова "православний" або "православна" має право лише організація, підлегла Православній Церкві України.

"Законопроєкт передбачає, що релігійні організації можуть співпрацювати з державними органами в межах державного і канонічного законодавства. Тобто йдеться про те, що релігійна організація зобов’язана діяти відповідно до законодавства України. Питання канонічного законодавства державою не регулюються, але якщо певні відносини врегульовані саме ним, держава не повинна перешкоджати його реалізації, якщо це не суперечить законам України. Відповідно, законопроєкт не містить ніякого втручання у релігійні справи та не порушує принцип відокремлення держави від церкви", - зазначив Княжицький.

За результатами обговорення Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити проєкт закону № 8221 за основу, включивши його до порядку денного.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив про внесення окремих достойників УПЦ МП до санкційного списку. Він також анонсував закон, яким діяльність УПЦ (МП) буде заборонено, зважаючи на її звʼязок з державою-агресором. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?".