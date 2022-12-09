​Окупанти вже мобілізують жінок на тимчасово захоплених територіях, — Лубінець

Російські окупанти вже мобілізують жінок на тимчасово окупованих територіях.

Про це під час конференції «Права людини за темних часів» заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Ми вже фіксуємо мобілізацію жінок на тимчасово окупованих територіях для війни проти України. Цей процес ми спостерігали в Криму чи Донецькій області з 2014 року. Цей процес був розтягнутий на 2, 3 чи 4 роки. Зараз ми бачимо, що РФ намагається зробити цю систему за місяць», — заявив він.

Лубінець додав, що загарбники після окупації завжди починають вибудовувати систему примусової паспортизації, заборони української мови, створюються військові комендатури та з обов’язковими катівнями.

«Коли ми звільняємо міста, то знаємо, що в катівнях катували та вбивали людей. Ми знали, що були злочини сексуального насильства, що вивозили примусово наші діти. Ця система залякування та зміни населення з проукраїнського на, так би мовити, проросійське. Це система, яку започаткували ті, хто має сидіти на лавці підсудних в Гаазі. Хай не фізично, хай навіть після того, як його не буде вже в живих. Але він повинен там сидіти, щоб у майбутньому не було подібного. Путін, Шойгу та кожен військовий злочинець, що скоїли воєнні злочини. Це питання справедливості».

Омбудсмен сподівається, що РФ буде виключена з ООН.

«Як ореол тероризму. Як ореол терору на окремій території, що не має жодного відношення до сучасного світу. Якщо ми це розуміємо, чому продовжуємо удавати, що нічого не відбувається. Час приймати швидкі та непрості рішення. Я впевнений, що разом ми можемо це зробити».

Нагадаємо, рішення президента РФ Володимира Путіна віддати наказ про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію або навіть офіційно оголосити війну Україні в короткостроковій перспективі не вирішить внутрішніх обмежень російської військової сили, доступної для війни в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Тим часом ухилянтам від мобілізації у Росії відмовлятимуть у державних послугах.