Проєкт "Український Свідок" показав робочі будні 10-ї бригади РСЗВ Збройних сил України. На початку повномасштабного вторгнення цей підрозділ обороняв Київщину, де випустив по окупантах близько 1000 снарядів.

Військові підрозділу розповідають, що одного разу навіть "накрили" російського генерала разом з численними підлеглими.

Наразі бригада перебуває на одному з гарячих напрямків фронту.

За словами командира реактивної батареї із позивним "Брокер", його особовий склад - це, по-перше, бувалі військові. Їм можна довірити будь-що. По-друге, це добровольці, які за короткий час зуміли розвинути свої навички до рівня контрактних військових.

Фото: Ukrainian witness

Командир бойової машини із позивним Пепа розповів про особливості роботи свого знаряддя. Наприклад, одним пакетом снарядів можно покрити чотири гектари. Зазвичай для ураження великої площі, особливо якщо відомо про знаходження там значної кількості живої сили противника, використовуються "Гради".

Знімальна група "Українського Свідка" показала виконання бойової задачі та зафільмувала, як відпрацьовує "Град".

Також військові познаймили журналістів із незамінним помічником у своєму підрозділі — песиком на прізвисько Бармен. Той спокійно почуває себе в умовах невпинних обстрілів і в окоп біжить тільки тоді, коли біжать всі. Цуцик навіть має орден «За мужність», який власноруч зробили військові.

Фото: Ukrainian witness

Брокер поділився інформацією про роботу російської артилерії та розповів які знаряддя використовує противник. Хлопець також піддав сумніву якість професійної підготовки російських артилеристів і зізнався, що стріляти вони не вміють.

"Точність їхніх пострілів з часом не покращується. Для них головне не якість. Для них головне кількість", - зазначив військовий.