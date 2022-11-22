Росіяни обладнали її у підвалі офісного центру. Як повідомляють слідчі, утримували тут близько 50 осіб.

Під час фільтраційних заходів у звільненому від окупантів Херсоні правоохоронці знайшли у підвалі офісного центру катівню, де окупанти знущались з містян, які мали українську позицію. Як повідомляють слідчі, росіяни утримували тут близько 50 осіб.

Про те, що це - саме катівня, свідчать численні знаряддя тортур, знайдені правоохоронцями.

На стінах камер можна прочитати написи російською: "Господи боже, спаси и сохрани", "Боже дай сил". Також там є позначки - характерні перекреслені рисочки, які свідчать про те, скільки днів в’язні провели у своїх камерах.

Про якісь людські умови життя не йдеться. На стіні висить лише одна секція батареї центрального опалення, до якої наручниками приковували в’язнів. Полонених били та не давали їм спати. Українців, які відмовлялись співпрацювати з окупантами, допитували - в який саме спосіб, можна тільки уявити.

Тікаючи на лівий берег Дніпра, російські окупанти намагались знищити сліди своїх злочинів: палили у в’язниці покришки, аби влаштувати пожежу. Однак, у них це не вдалося.

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних дій, аби встановити винних у злочинах та притягнути їх до кримінальної відповідальності. Як повідомляє речниця СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула, це, на жаль, не остання катівня в Херсоні та області.

Нагадаємо, також повідомлялося, що росіяни облаштували катівню на базі відпочинку у Стрілковому Генічеського району Херсонської області.

Раніше прокурори органів прокуратури Херсонської області встановили місця катівень, які росіяни облаштували у чотирьох будівлях.