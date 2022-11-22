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​​У Чернівецькій області перейменували вулицю на честь "єдинороски" Терешкової

Загалом у Мамалигівській громаді перейменували 28 топонімів.

​​У Чернівецькій області перейменували вулицю на честь "єдинороски" Терешкової
Депутат Держдуми РФ Валентина Терешкова
Фото: Московский комсомолец

У Чернівецькій області перейменували вулицю на честь"єдинороски" Валентини Терешкової. Також перейменували вулиці на честь Пушкіна, Котовського та Єсеніна у Мамалигівській громаді.

Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

Загалом у Мамалигівській громаді перейменували 28 вулиць у рамках дерусифікації та декомунізації.

Так відбулися такі перейменування:

  • с.Кошуляни: вул.Єсєніна - Володимира Великого вул.Жукова - Миколи Гиршкана вул.Лєрмонтова - Івана Мазепи вул.Суворова - Перемоги пров.Суворова - Перемоги вул.Тімірязєва - Дениса Прокопенка;
  • с.Мамалига: вул.Гагаріна - 28 серпня ул.Комарова - Зарічна пров.Комарова - Зарічний вул.Ломоносова - Різдвяна вул.Мічуріна - Сонячна вул.Пушкіна - Добра пров.Пушкіна - Добра вул.Чкалова - Прутська пров.Чкалова - Прутський;
  • с.Несвоя: вул.Гагаріна - Корнелія Топорця вул.Котовського - Сонячна пров.Лермонтова - Буковинський пров.Першотравневий - Ветеранів пров.Пушкіна — Північний;
  • с.Подвірне: вул.1 Травня - Дружби вул.8 Березня - Квіткова пров.8 Березня - Квітковий вул.Гагаріна - Зоряна вул.Жовтнева - Шевченка пров.Жовтневий - Шевченка вул.Терешкової — Джерельна;
  • с.Стальнівці:  вул.1 Травня - Новоселицька.

Нагадаємо, раніше міськрада Дніпра перейменувала 46 топонімів, назви яких були пов’язані їх Росією чи СРСР, в тому числі, -  вулицю Шмідта перейменували на честь Степана Бандери

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