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Справою затримання у Словаччині росіянина Зубриліна, який служить в ЗСУ, займається українське посольство

Зубриліна забезпечили адвокатом, умови його утримання прийнятні.

Справою затримання у Словаччині росіянина Зубриліна, який служить в ЗСУ, займається українське посольство
Фото: zemavek.sk

Посольство України в Братиславі (Словаччина) займається справою військовослужбовця ЗСУ, громадянина Росії Альберта Зубриліна.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, Зубриліна затримали у Словаччині 14 жовтня на запит Росії.

"Враховуючи те, що Альберт Зубрилін є громадянином Росії, консульський доступ безпосередньо до нього з боку українських дипломатів є ускладненим. Водночас, наші дипломати надають сприяння через його дружину, громадянку України, з якою підтримують регулярний контакт. Крайній раз вони спілкувалися 6 грудня. Українські консули також запропонували дружині надати підтримку в її приїзді до Словаччини та організації зустрічі з її чоловіком", - розповів речник МЗСУ.

Ніколенко додав, що українське посольство нині взаємодіє із словацькими правоохоронними органами. Військовослужбовець отримав адвоката. Умови його утримання прийнятні

"Тримаємо справу захисника України на особливому контролі", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, Зубриліна затримали у Словаччині, коли він у складі свого підрозділу прибув згідно з наказом для проходження курсу бойової підготовки.

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