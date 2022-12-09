Суд засудив до 10-13 років позбавлення волі трьох бойовиків, що воювали проти України

Український суд призначив реальні терміни покарання трьом учасникам терористичних організацій "Л/ДНР". На початку повномасштабного вторгнення вони вступили до лав російських окупаційних угруповань, що воювали проти України на південному та східному фронтах.

Докази їх провини зібрала Служба безпеки України. Зловмисники потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у районах Бахмута, Білогорівки та Пісок, повідомили в пресслужбі СБУ.

"За матеріалами СБУ суд призначив їм реальні терміни покарання від 10 до 13 років ув’язнення. За даними слідства, одним із зловмисників є колишній навідник незаконного збройного формування «СССР Брянка», що входить до складу 2-го армійського корпусу рф. Інший – перебував на «посаді» розвідника-гранатометника у так званій «4-й окремій мотострілецькій бригаді «лнр»", – зазначили в повідомленні.

Обидва ворожих поплічиника з великокаліберної стрілецької зброї та бронетехніки обстрілювали позиції українських військ на Луганському напрямку.

Третій бойовик – мешканець Краматорська, який у 2014 році приєднався до терористів на сході України і воював проти сил АТО. Він перебував у лавах підконтрольних ворогу угруповань, серед яких – "Сотня Чегевари", "1-а Слов’янська бригада" і група "Купол".

Відомо, що бойовик штурмував Волноваху, Марʼїнку, а також обстрілював позиції ЗСУ на Запоріжжі.

Суд визнав колишніх бойовиків винними за:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

ст. 111 (державна зрада)

ст. 258-3 (участь у терористичній організації)

ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки наголошує про невідворотність покарання за злочини проти державної безпеки України.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у листопаді суд засудив 10 бойовиків терористичних "Л/ДНР" за війну проти України. Їм призначили до 15 років позбавлення волі.

Крім поплічників терористичних орагнізацій, судові терміни за війну проти України отримують і кадрові російські військові, що брали участь у повномасштабному вторгненні.