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У Києві запровадили нові графіки відключень світла, - ДТЕК

Відповідно до нових правил, ввели три періоди вимкнень світла і позначили їх білим, сірим і світло-сірим кольорами.

У Києві запровадили нові графіки відключень світла, - ДТЕК
Фото: EPA/UPG

Із 9 грудня в Києві запровадили нові графіки стабілізаційних відключень.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

У компанії зазначили, що ці графіки "розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів".

Відповідно до нових правил, ввели три періоди вимкнень світла і позначили їх білим, сірим і світло-сірим кольорами.

"Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись", - пояснили у ДТЕК.

Перелік адрес і періодичність їхніх відключень оприлюднили на сайті компанії.

"Якщо ваша адреса відсутня в переліку – просимо повідомити нам через сайт, на сторінці у Facebook, або в кол-центр", - йдеться у повідомленні.

Також у ДТЕК додали, що невдовзі оновлені графіки запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, які категорії отримуватимуть електроенергію в першу чергу.

За інформацією Укренерго, в Україні зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, найскладніша ситуація на сході держави.

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