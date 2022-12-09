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В Україні майже вдвічі зросла кількість постраждалих у пожежах через загоряння електроприладів

Через порушення правил пожежної безпеки при влаштування та експлуатації електроустановок сталося 905 пожеж.

В Україні майже вдвічі зросла кількість постраждалих у пожежах через загоряння електроприладів
Фото: ДСНС

В Україні зростає кількість пожеж через порушення правил експлуатації електроприладів.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва. 

За місяць в Україні кількість постраждалих через пожежі, які сталися внаслідок порушення експлуатації електроприладів, зросла майже вдвічі. 

Через несправність виробничого обладнання сталася 21 пожежа, через порушення правил пожежної безпеки при влаштування та експлуатації електроустановок – 905.

553 пожежі сталися через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей та терлогенеруючих установок. 

“Найбільше пожеж сталося через необережне поводження з вогнем – 1050 і також через те, що діти гралися з вогнем, сталося 17 пожеж”, – зазначила Матвєєва. 

Вона підкреслила, що зросла не тільки кількість пожеж, але і кількість людей, які постраждали або загинули внаслідок пожеж.

“Якщо порівнювати з жовтнем – 92 людини загинуло, за листопад ми бачимо зростання майже в двічі – 182 людини. Також зросла кількість постраждалих 132 людини було в жовтні і 183 постраждали в листопаді”, – додала речниця МВС. 

Нагадаємо, пожежа на фабриці в китайському місті Аньян у провінції Хенань забрала життя 36 людей, ще двоє отримали поранення.

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