Київ отримав гуманітарну допомогу від Риги – латвійські партнери передали 49 генераторів та теплові гармати.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.
Уже у п’ятницю, 9 грудня обладнання розвезуть по тих об’єктах, які його потребують, зокрема й у пункти обігріву.
Зазначимо, теплова гармата здатна обігріти достатньо велику площу.
“Міська влада Києва та містяни висловлюють подяку місту Ризі та латвійцям, які продовжують підтримувати нас у цей тяжкий та страшний період війни з боку Росії. Зараз ворог цілеспрямовано цілить в енергетичні об’єкти, намагаючись позбавити українців електроенергії та тепла. По суті, це пряма війна з цивільним населенням”, – сказав Пантелеєв.
Він нагадав, що під час відсутності централізованого водопостачання, місто змогло зебезпечити роботу бюветів від генераторів.
Нагадаємо, уряд Латвії виділить €2,4 млн на оплату витрат, пов'язаних з наданням медичних послуг українським біженцям.