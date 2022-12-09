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Київ отримав від Риги генератори та теплові гармати

Обладнання розвезуть вже сьогодні.

Київ отримав від Риги генератори та теплові гармати

Київ отримав гуманітарну допомогу від Риги – латвійські партнери передали 49 генераторів та теплові гармати. 

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Уже у п’ятницю, 9 грудня обладнання розвезуть по тих об’єктах, які його потребують, зокрема й у пункти обігріву. 

Зазначимо, теплова гармата здатна обігріти достатньо велику площу.

“Міська влада Києва та містяни висловлюють подяку місту Ризі та латвійцям, які продовжують підтримувати нас у цей тяжкий та страшний період війни з боку Росії. Зараз ворог цілеспрямовано цілить в енергетичні об’єкти, намагаючись позбавити українців електроенергії та тепла. По суті, це пряма війна з цивільним населенням”, – сказав Пантелеєв.

Він нагадав, що під час відсутності централізованого водопостачання, місто змогло зебезпечити роботу бюветів від генераторів.

Чиновник також зазначив, що Рига з початком повномасштабного вторгнення Росії постійно допомагає українській столиці та його жителям. Так, навесні Київ отримав від Риги пасажирські автобуси.

Нагадаємо, уряд Латвії виділить €2,4 млн на оплату витрат, пов'язаних з наданням медичних послуг українським біженцям.

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