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Київрада ухвалила бюджет столиці на 2023 рік

Депутати також схвалили зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста.

Київрада ухвалила бюджет столиці на 2023 рік
Фото: kyivcity.gov.ua

Депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2023 рік, а також схвалили зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки в частині 2023 року.

Про це повідомила пресслужба міськради.

Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували на суму понад 66,3 млрд грн, видатки – 65,6 млрд.

Найбільшу питому вагу доходів становлять податкові надходження, з яких податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) запланували в сумі 30,6 млрд грн, податок на прибуток підприємств менший за показник 2022 року і становить 4,2 млрд грн. Місцеві податки – 18 млрд грн, внутрішні податки на товари і послуги – 2,6 млрд грн. Неподаткові надходження – 2,3 млрд грн.

Основним напрямком фінансування є галузь освіти – на неї виділили 23 млрд грн. Це – 35% від усіх видатків міського бюджету. На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 12,4 млрд грн або 19 % бюджету міста. На соціальний захист – 6,5 млрд грн (10%), охорону здоров’я – 6,1 млрд грн (9%), ЖКГ – 5 млрд грн (8%), культуру і мистецтво – 1,4 млрд грн (2%), фізичну культуру і спорт – 1,2 млрд грн (2%).

"Столиця, як і вся Україна живе і працює в умовах воєнного стану. Економіка міста зазнала потрясінь. Складно виробництвам, бізнесу, складно заробляти і виживати людям. А це все – податки міста, кошти на забезпечення його життєдіяльності, на розвиток столиці. Я вітаю депутатів, що ми схвалили збалансований фінансовий документ, виходячи з нинішніх реалій. Бюджет «виживання», який допоможе забезпечити критично важливі статті видатків", - зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Він також додав, що в 2023 році заходи Програми економічного і соціального розвитку міста буде зосереджено на забезпеченні належної роботи критичної інфраструктури, збереженні стабільної соціальної ситуації у місті та відбудові зруйнованих об’єктів.

Нагадаємо, 23 листопада президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2023 рік".

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