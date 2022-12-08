Жителів Києва та області попереджають про погіршення погоди та сильний туман

Найближчим часом у Києві та області очікується погіршення погоди та сильний туман, який може протриматись до ранку п'ятниці, 9 грудня.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У найближчу годину утриманням до кінця доби 8 грудня та в першій половині дня 9 грудня туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.