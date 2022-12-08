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Жителів Києва та області попереджають про погіршення погоди та сильний туман

Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах.

Жителів Києва та області попереджають про погіршення погоди та сильний туман
Фото: Макс Требухов

Найближчим часом у Києві та області очікується погіршення погоди та сильний туман, який може протриматись до ранку п'ятниці, 9 грудня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У найближчу годину утриманням до кінця доби 8 грудня та в першій половині дня 9 грудня туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.

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