​У Криму вранці пролунав потужний вибух. Окупанти пояснили, що нібито збили безпілотник

Українські офіційні особи та військові поки що інцидент не коментували.

Над центральною частиною окупованого Севастополя о 5:50 за київським часом пролунав потужний вибух, а перед ним було чути протяжний звук, схожий на пуск ракети.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Жителі півострова у Telegram також повідомляли, що в районах Стрілецької бухти та Льотчиків від вибуху спрацювала сигналізація автомобілів.

Російська окупаційна влада та Міноборони Росії спочатку ситуацію не коментували. Однак, пізніше так званий голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що корабель Чорноморського флоту вранці нібито збив безпілотник над Чорним морем.

"Вранці черговий корабель Чорноморського флоту збив БПЛА над акваторією моря", – написав Развожаєв у своєму Telegram-каналі. Кому саме належав безпілотник, він не уточнив.

Українські офіційні особи та військові наразі не коментують інцидент.

Нагадаємо, в кінці жовтня в Севастополі вранці пролунала серія вибухів. Окупаційний ставленик Михайло Развожаєв заявив про "атаку безпілотників". Він стверджував, що жоден обʼєкт уражено не було.

Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

Пізніше Росія офіційно заявляла про "причетність Великобританії до атаки дронів у Севастополі".