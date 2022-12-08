Ударами по інфраструктурі Росія намагалася зламати україців, але натомість зробила їх стійкішими, – генерал Міллі

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі та адмірал Королівського флоту, начальник штабу оборони Сполученого Королівства Тоні Радакаін вважають, що президент РФ Володимир Путін продовжує робити згубні помилки у війні.

Про це високопосадовці-військові говорили під час засідання ради головних виконавчих директорів Wall Street Journal, йдеться на сайті Пентагону.

Міллі вважає, що Путін уже зазнав поразки у війні. Україні перемогли під час російської атаки на Київ, потім вистояли в боях на сході. Після цього українські війська почали контратаку в Харківській області і відтіснили ворога від другого за величиною міста. Потім – вибили окупантів зі стратегічного Херсона. Але Росія все ще окупує частину української території, і попереду значна кількість бойових дій.

"Однак прямо зараз ситуація на місці, що лінії стабілізуються, і з настанням зими все трохи сповільниться через мороз. Тоді з’явиться потенційна можливість для наступу обох сторін у розпал зими через погоду та рельєф місцевості. Тож ми побачимо, що з цим станеться", – сказав Міллі.

Американський генерал додав, що Росія атакує цивільне населення, бʼючи по енергетичній інфраструктурі. Українська армія не залежить від неї для проведення військових операцій.

"Вони намагаються зламати хребет, зламати волю українського народу. Ви побачите, що це не зламаний хребет, а підвищення рівня стійкості та опору з боку українського народу", – наголосив Марк Міллі.

Радакін зі свого боку назвав російські ракетні атаки неефективними.

"Це екзистенційний конфлікт для України, жорстокість цього (атак – Ред.) підживлює ще сильнішу рішучість в українському народі", – вважає він.

Ані Міллі, ані Радакін не стали робити прогнозів щодо часу закінчення війни, але обидва заявили, що їхні країни підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія намагається заморозити бойові дії в Україні перед поновленням нападу. За його словами, нова атака може відбутися на початку наступного року.