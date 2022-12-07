Поліція підозрює жителя Харківщини у співпраці з ворогом

Співробітники поліції Харківської області повідомили про підозру 37-річному "народному поліцейському" в Ізюмському районі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник з травня погодився на співпрацю з ворогом та добровільно обійняв посаду "патрульного патрульної служби" новоствореного правоохоронного органу - "народної поліції", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що чоловік проводив виявляв та запобігав злочинам, здійснював патрулювання території сел. Борова Ізюмського району, затримував та доставляв людей до так званого відділу "народної поліції".

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Слідчі поліції заочно повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, підозру вручили батькові.

Нагадаємо, поліція Харківської області виявила в Ізюмському районі ще двох підозрюваних у роботі на Росію під час окупації.