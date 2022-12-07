З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
З усіх збитих учора ракет 100% припали на роботу IRIS-T і NASAMS, – Ігнат
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
Вчорашні вибухи на двох російських аеродромах спричинені БпЛА, які летіли з України, – New York Times
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
"Це війна молодих". 19-річний "азовець" Назарій Гринцевич про Маріуполь, полон і однолітків
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
Рязань та Енгельс. Російська ганьба
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
Україна повернула з російського полону ще 60 воїнів, зокрема захисників Маріуполя
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
Окупанти продовжували здобувати успіхи навколо Бахмута, але досі не оточили місто, – ISW
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліція підозрює жителя Харківщини у співпраці з ворогом

Чоловікові повідомили про підозру заочно.

Поліція підозрює жителя Харківщини у співпраці з ворогом
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції Харківської області повідомили про підозру 37-річному "народному поліцейському" в Ізюмському районі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Зловмисник з травня погодився на співпрацю з ворогом та добровільно обійняв посаду "патрульного патрульної служби" новоствореного правоохоронного органу - "народної поліції", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що чоловік проводив виявляв та запобігав злочинам, здійснював патрулювання території сел. Борова Ізюмського району, затримував та доставляв людей до так званого відділу "народної поліції".

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Слідчі поліції заочно повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину, підозру вручили батькові.

Нагадаємо, поліція Харківської області виявила в Ізюмському районі ще двох підозрюваних у роботі на Росію під час окупації. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також