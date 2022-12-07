Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП

7 грудня Вищий антикорупційний суд арештував довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської міської ради.
Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Зловмиснику обрали обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 19,8 млн грн.
Як зазначили в САП, якщо підозрюваний внесе заставу, то його зобов'яжуть:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
- не відлучатися з Одеси без дозволу;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
- здати на зберігання до компетентних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
- носити електронний засіб контролю (браслет).
Нагадаємо, напередодні детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі, затриманим напередодні. До цього затримали бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.
Злочинна організація взяла під свій контроль майже всі питання економічного життя Одеси. Серед них - взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств та інші аспекти взаємодії з бізнесом.