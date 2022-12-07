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Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП

Зловмисника триматимуть під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 19,8 млн грн.

Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП
Фото: Lb.ua

7 грудня Вищий антикорупційний суд арештував довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської міської ради.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зловмиснику обрали обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 19,8 млн грн.

Як зазначили в САП, якщо підозрюваний внесе заставу, то його зобов'яжуть:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;
  • не відлучатися з Одеси без дозволу;
  • повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання до компетентних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; 
  • носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо, напередодні детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі, затриманим напередодні. До цього затримали бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.

Злочинна організація взяла під свій контроль майже всі питання економічного життя Одеси. Серед них - взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств та інші аспекти взаємодії з бізнесом.

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