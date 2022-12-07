Арештували довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської мерії, - САП

Зловмисника триматимуть під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 19,8 млн грн.

7 грудня Вищий антикорупційний суд арештував довірену особу організаторів злочинної групи, яка тримала під контролем посадовців Одеської міської ради.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зловмиснику обрали обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 19,8 млн грн.

Як зазначили в САП, якщо підозрюваний внесе заставу, то його зобов'яжуть:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

не відлучатися з Одеси без дозволу;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до компетентних органів паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо, напередодні детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації в Одесі, затриманим напередодні. До цього затримали бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.

Злочинна організація взяла під свій контроль майже всі питання економічного життя Одеси. Серед них - взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств та інші аспекти взаємодії з бізнесом.