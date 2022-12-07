Путін підтвердив, що Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу, - Подоляк

Путін заявив 7 грудня, що війна в Україні може стати «тривалим процесом».

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні заяви Володимира Путіна, що Росія веде війну за "національні інтереси".

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Маски скинуто. Забудьте про "провокації НАТО", "денацифікацію" та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу: Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, бо так заповів Петро I. Хтось іще хоче "врегулювання"?", - зазначив він.

Зазначимо, що Путін заявив 7 грудня, що війна в Україні, яку він називає «спеціальною воєнною операцією», може стати «тривалим процесом». При цьому він назвав «значним результатом» операції анексію Росією частини територій України.

Нагадаємо, що державний секретар США Ентоні Блінкен 30 листопада заявив, що колективна рішучість НАТО підтримувати Україну буде непохитною впродовж зими та до її перемоги над Росією.