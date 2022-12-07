Всі об’єкти, де є хоча б дрібний фрагмент російського "триколору", є нашими цілями, - Данілов

Україна використовуватиме всі доступні і не заборонені міжнародним правом засоби та методи для покарання агресора і звільнення територій.

Про це повідомив у Facebook секретар РНБО Олексій Данілов.

"Не допустити ескалації конфлікту" з т.зв. Росією – вираз, який починають повторювати з усе більшою нав’язливістю, і який викликає все більше нерозуміння, особливо у тих українців, які в льодяних окопах перебувають цілодобово в стані цієї самої ескалації. Створюється стійке враження, що головна мета тих, хто повторює цю мантру, – підмінити реальні кроки ширмою бездіяльності і безвілля", - написав Данілов.

За словами Данілова, для України не може бути більшої ескалації, ніж вбивство режимом Путіна 444 українських дітей, тисяч військових та цивільних, втрата території і руйнування мирного життя.

"Враховуючи все вищенаведене, Україна використовуватиме всі доступні і не заборонені міжнародним правом засоби та методи покарання агресора і звільнення нашої території. Всі об’єкти на окупованій території України, де є хоча б дрібний фрагмент російської трикольорової ганчірки, є нашими легітимними і потенційними цілями", - сказав секретар РНБО.

За його словами, Росія має зникнути як воєнно-політичний суб'єкт у тих межах, в яких вона існує.

"Це найнадійніша (якщо хтось ще не зрозумів) гарантія безпеки для України і світу в цілому. І наостанок. Найкращий метод "не допустити ескалації конфлікту" – це ліквідація власне причини "ескалації конфлікту" – а саме повна і безумовна воєнна поразка Росії з наступною депутінізацією, денуклеарізацією і дерашизацією російських "населенцев". Алгоритм ліквідації причини "ескалації конфлікту" – зброя, зброя і ще раз зброя, все інше зроблять Сили оборони України", - підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки.