Окупанти готують контратаку на Куп'янському напрямку, - Східне угруповання ЗСУ

Ситуація складна, але під контролем.

Російські окупанти готують контрнаступ. Вони хочуть атакувати на Куп’янському напрямку.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, повідомляє УНІАН.

За його словами, військові готуються до подальших атак росіян.

"Справді, на Луганському напрямку, елементом якого є Куп’янський напрямок, росіяни готують контрнаступальну операцію. Ми про це знаємо і активно цьому протидіємо в районі Сватового та інших районах, де вони намагаються контратакувати", - сказав він.

Череватий зазначив, що ситуація складна, але під контролем.

"Ми бачимо всі їхні дії", - сказав він.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.