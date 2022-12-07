Окупанти готують контратаку на Куп'янському напрямку, - Східне угруповання ЗСУ

Російські окупанти готують контрнаступ. Вони хочуть атакувати на Куп’янському напрямку.
Про це розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, повідомляє УНІАН.
За його словами, військові готуються до подальших атак росіян.
"Справді, на Луганському напрямку, елементом якого є Куп’янський напрямок, росіяни готують контрнаступальну операцію. Ми про це знаємо і активно цьому протидіємо в районі Сватового та інших районах, де вони намагаються контратакувати", - сказав він.
Череватий зазначив, що ситуація складна, але під контролем.
"Ми бачимо всі їхні дії", - сказав він.
Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.