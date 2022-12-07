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Грузія не надасть Україні військову допомогу, - уряд

Керівник уряду згадав також допомогу українським біженцям.

Грузія не надасть Україні військову допомогу, - уряд
Володимир Зеленський та Іраклі Гарібашвілі
Фото: president.gov.ua

Грузія надавала і продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу, але вона не надаватиме військову допомогу.

Про це заявив у середу, 7 грудня, прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми надаємо максимальну допомогу українським біженцям, які перебувають у нас. Українські діти здобувають у нас освіту рідною мовою. Ми розглядатимемо і надання іншої гуманітарної допомоги. Щодо надання військової допомоги, ми раніше чітко заявили: ми цього робити не будемо", - наголосив керівник уряду.

Він також заявив, що його партія "відповідальна перед своїм народом і керується виключно інтересами своєї держави".

Нагадаємо, що в суботу, 3 грудня, у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України.

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