Грузія не надасть Україні військову допомогу, - уряд

Грузія надавала і продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу, але вона не надаватиме військову допомогу.

Про це заявив у середу, 7 грудня, прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми надаємо максимальну допомогу українським біженцям, які перебувають у нас. Українські діти здобувають у нас освіту рідною мовою. Ми розглядатимемо і надання іншої гуманітарної допомоги. Щодо надання військової допомоги, ми раніше чітко заявили: ми цього робити не будемо", - наголосив керівник уряду.

Він також заявив, що його партія "відповідальна перед своїм народом і керується виключно інтересами своєї держави".

Нагадаємо, що в суботу, 3 грудня, у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України.