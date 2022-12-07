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Росія намагається заморозити бої перед поновленням нападу на початку наступного року, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО додав, що зараз умов для мирного врегулювання війни немає. 

Росія намагається заморозити бої перед поновленням нападу на початку наступного року, – Столтенберг
Окупанти (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Росія намагається заморозити бойові дії в Україні перед поновленням нападу. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на організованому Financial Times заході, пише The Guardian

За словами генсека, росіяни зараз готують свої сили для нового нападу на початку наступного року. Столтенберг додав, що зараз умов для мирного врегулювання війни немає. 

"Умов зараз немає, тому що Росія не продемонструвала жодних ознак участі в переговорах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України", – сказав він. 

Генеральний секретар додав, що саме українцям вирішувати, коли настав час почати переговори та узгодити умови. Столтенберг вважає, що ця війна, як і більшість інших, швидше за все, закінчиться за столом перемовин. 

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може шукати шляхів відходу зі своїх позицій в Україні без переговорів про тривалу мирову угоду. Росіяни також можуть прагнути фальшивого уповільнення війни, щоб відпочити, переобладнатися, перегрупуватися і напасти знову. 

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